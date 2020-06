Smittespredning taber lidt af pusten

Ni personer har de sidste syv dage fået konstateret corona i Frederikssund Kommune. Dermed ser smittespredningen i kommunen ud til at tabe lidt af pusten i forhold til ugen før, hvis man ser på nyregistrerede tilfælde i Statens Serum Instituts overvågningsdata for Covid-19, beregnet ud fra 100.000 indbyggere.

Lavt antal smittede Onsdag og torsdag i sidste uge var Frederikssund Kommune noteret for henholdsvis 15 og 16 nye tilfælde i forhold til ugen før. Det bragte kommunen på næstøverste af syv trin med 30-40 nye tilfælde, beregnet efter 100.000 indbyggere, kun toppet af Hjørring og Herlev med over 50 nysmittede, beregnet efter 100.000 indbyggere.

Tallet på ni personer denne mandag bringer imidlertid Frederikssund to trin ned af skalaen til tredje færrest nysmittede per 100.000 indbyggere, nemlig 10-19 tilfælde, hvor laveste trin er 0.

- Frederikssund Kommune har stadig et lavt antal smittede, når man ser på de reelle tal. Seruminstituttet bruger matematiske modeller, hvor små tal giver udsving. Jeg ved ikke, hvornår smittetallet er for højt, og hvornår det er alarmerende. Men det er da rart, at der ikke er så mange nye smittede, siger Helle Hagemann Olsen, direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed i Frederikssund Kommune.

Smitte på daghjem

Frederikssund Kommune holder kun øje med smittetilfælde i kommunale tilbud, for eksempel plejehjem og skoler, mens kommunen intet blander sig i smitte på for eksempel arbejdspladser og i familier. En del af det kommunale daghjem for ældre på Østergården i Frederikssund blev lukket midlertidigt i slutningen af sidste uge, fordi en bruger og hendes ægtefælle blev konstateret Covid-19 positiv. Nære kontakter i form af syv andre brugere og fire ansatte er blevet testet for at inddæmme smitten.