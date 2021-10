Se billedserie Erhvervsminister Simon Kollerup (S) (nummer tre fra venstre) besøgte sammen med Tina Tving Stauning (S), Frederikssund, firmaet J. E. Juncker i Skibby, hvor direktør Søren Krag (th.) og produktionschef Michael Brasen tog imod. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Smedefirma fik fint besøg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Smedefirma fik fint besøg

Frederikssund - 26. oktober 2021 kl. 05:00 Kontakt redaktionen

Erhvervsministeriet med erhvervsminister Simon Kollerup i spidsen vil gerne have, at flere af landets små og mellemstore produktionsvirksomheden digitaliseres og automatiseres med ny robotteknologi. Smedevirksomheden J. E. Juncker i Skibby er et forbillede i den henseende.

Derfor rullede Simon Kollerup klokken 12 mandag ind i sin ministerbil på parkeringspladsen ved Skibbyfirmaet, hvor direktør i J. E. Juncker, Søren Krag med en pæn portion stolthed tog imod.

J. E. Juncker er etableret tilbage i 1960'erne som et traditionelt smedefirma med en vifte af opgaver ud i jern og metal for andre firmaer og private.

Søren Krag købet firmaet i 2015, og med ham i direktørstolen blev der investeret i nye computerstyrede cnc-maskiner, nyt økonomisystem og et 3D-tegneprogram.

Et år eller to gik det trægt, og så kom gennembruddet ud i den fagre nye verden.

Facebook som kunde Det skete, da dens store entreprenørvirksomhed M. T. Højgaard søgte en underleverandør til at konstruere og producere 150 store eksklusive brønddæksler til det store sociale medie Facebooks datacenter i Odense.

J. E. Juncker fik opgaven - i høj grad, fordi firmaet er automatiseret, certificeret og benytter ny teknologi. Siden har J. E. Juncher leveret 100 store brønddæksler yderligere til Facebooks datacenter i Irland samt fået en ordre i hus på 100 brønddæksler til en udvidelse af Facebooks datacenter i Odense.

Nogle af dækslerne er otte gange fire meter store, og de vejer syv tons stykket.

De skal konstrueres, så de er vandtætte, og så de kan åbnes let og elegant, og den kunst mestrer J. E. Juncker. Der tegnes i 3D-programmer, og det skæres til og svejses på robotanlæg. Noget klares med håndarbejde, men firmaet beskæftiger flere ansatte, der har været hos J. E. Juncker i op til flere årtier, og de har taget den nye teknologi til sig.

Ansatte mestrer det - De er fulgt med udviklingen, og selvom de undervejs har frygtet, at automatiseringen ville koste arbejdspladser, er de endt med at mestre og blive glade for den nye teknologi. For det er jo også den, der gør, at vi hele tiden modtager nye og spændende ordrer, forklarede firmaets produktionschef Michael Brasen ministeren.

Direktør Søren Krag fortalte, at firmaet netop har bestilt en ny svejserobot til en værdi af mere end to millioner kroner. Den kommer til april.

- Vi leaser den og regner med, at den tjener sig selv hjem i løbet af få år. På den måde er økonomien ikke det største problem. Udfordringen er løbende at få fat i de rigtige medarbejdere, der både vil arbejde med traditionel produktion og kombinere det med automatisering og digitalisering, sagde Søren Krag.

Ministeren fik en rundvisning, og ved en af virksomhedens nyere svejserobotter blev han undervist af kleinsmed Hans Frederiksen i at programmere robotten til at svejse to jernelementer sammen.

Søren Krag havde netop fortalt, at de fleste relativ hurtigt - uanset uddannelse - kan lære at programmere en svejserobot, så det var med en vis spænding, at firmaansatte og ministerens følge fulgte med i hvor lærenem, Simon Kollerup er.

"Det er jo ligesom at spille computerspil", udbrød Simon Kollerup snart efter, da han havde programmeret robotten rigtigt. Tina Tving Stauning fra Socialdemokratiet i Frederikssund stod ved hans side og mente, at det snarere så ud til at lære at sy på symaskine.

Det lykkedes Da programmeringen var slut, tog robotten over, og søreme; De to jernelementer blevet svejset automatisk sammen, præcist som erhvervsministeren havde programmeret den til.

- En tredjedel af landets små og mellemstore produktionsvirksomheder benytter allerede robotteknologi. Det er mange, men vi vil gerne have endnu flere til at automatisere og tage den nyeste teknologi til sig, sagde Simon Kollerup, der ønsker at være med til at fremme den udvikling.

Blandt andet med tilbud om rådgivning og uddannelse gennem landets væksthuse.

hep