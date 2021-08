Se billedserie Fra den 16. august ikke længere være nødvendigt at bestille en tid til vaccinestik. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Slut med tidsbestilling til vaccinestik

Frederikssund - 06. august 2021 kl. 05:35 Af Af: Nikolai Rosler Jørgensen Kontakt redaktionen

Når du skal smørre ærmet op og modtage dit vaccinestik, vil det fra den 16. august ikke længere være nødvendigt at bestille tid inden.

Der etableres nemlig vaccination uden tidsbestilling i alle vaccinationscentre i regionen for at få skubbet yderligere gang i tilslutningen - dermed også på vaccinationscentret på Nordsjællands Hospital i Frederikssund, hvor der er åbent hver torsdag klokken 12-19.

I Frederikssund vil det ikke gøre en mærkbar forskel hos vaccinecenteret, fortæller Ditte Falk Barkved, der er leder for vaccinecentrene i Frederikssund, Birkerød og Hillerød.

- Vi fastholder både antallet af medarbejdere og åbningstiden i Frederikssund vil også være den samme, siger hun.

Formålet med den nye strategi er, at gøre det lettere at blive vaccinerert for de aldersgrupper og områder, hvor tilslutningen til vaccinen halter en smule efter.

Alligevel tror Ditte Falk Barkved ikke at de skal løbe meget stærkere i vaccinecentrene.

- Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke, at der kan komme kø, men hvis det sker, så går vi selvfølgelig også ind og justerer derefter, fortæller hun.

Når håbet er, at der skal stikkes flere gange om dagen, så kræver det selvsagt, at der er vacciner nok, men det er ikke et problem.

- Der er vacciner nok, så det løber vi ikke tør for, forsikrer Ditte Falk Barkved, der også understreger, at man stadigvæk skal bestille tid til sit andet stik, hvis man vælger at få det første uden en tid.

Muligheden for at gå direkte ind fra gaden og få en vaccination, supplerer den eksisterende mulighed for at bestille tid, som ikke ændres.

Indtil den 16. august skal du stadigvæk et smut forbi tidsbestillingen inden du møder op ved vaccinecenteret.