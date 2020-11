Det skal være slut med gaderæs og larm fra store grupper af motorcyklister, der krydser Kronprinsesse Marys Bro gratis. Fremover skal også de betale for at krydse broen, hvis det står til transportministeren. Motorcyklisterne på billedet er dog ikke blandt 'gaderæserne.'

Slut med fordel for de to-hjulede: Nu skal motorcykler også betale på bro

Fremover skal også motorcykler betale for at krydse Roskilde Fjord på Kronprinsesse Marys Bro. Lovforslag fremsættes i 2021

"Alt for mange er generet af støj fra motorcykler på Kronprinsesses Marys Bro. De kører ræs. Og det skal vi have sat en stopper for. Derfor har vi besluttet, at der skal indføres betaling for motorcykler på broen," konstaterer de i indlægget.