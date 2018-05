Slut med Reliefkoncerter efter 10 år

- Vi har været meget glade for at få lov at arrangere koncerter på det dejlige museum. Men det er efterhånden blevet næsten umuligt at skaffe tilskud og sponsorer til frivillige foreninger. Det vil derfor være for usikkert at tage hul på en ny sæson, så vi vil stoppe, mens legen er god, fortæller MuWi's kasserer Allan Jarmer, som tilføjer, at han forventer, at det bliver meget sværere at få tilskud fra Frederikssund Kommune fremover, fordi kulturpuljen forsvinder, og uden kommunalt tilskud kan foreningen ikke opnå statstilskud længere.