Hansens Is i Hornsherred har besluttet at udskifte navnet »Eskimo« til »O?Payo« til den klassiske ispind, betående af vaniljeis med mørk ckokoladeovertræk. Foto: Hansens Is

Slut med Eskimo hos Hansens Is

Det er slut med navnet »Eskimo« hos Hansens Is i Lyngerup på Hornsherred, der har besluttet at give den økologiske ispind et nyt navn for at undgå nedsættende betegnelser for minoriteter, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Nu har fjerde generation af is-familien besluttet at stoppe med at kalde ispinden med vaniljeis og chokoladeovertræk for »Eskimo«. Fremover vil den klassiske is optræde under navnet »O'Payo«, opkaldt efter prisvindende Friis-Holm Chokolade O'Payo, som isens overtræk er fremstillet af.