Slangerupkoret synger med to meters afstand

Frederikssund - 20. august 2020

Slangerupkoret synger igen. Nye medlemmer er velkomne, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Corona-nedlukningen af Danmark har sat fokus på, hvad fællessang kan gøre for os. Mange har sunget morgensang med Phillip Faber og fået deres stemme i bedre form.

Til gengæld har de, der er vant til at synge sammen i et amatørkor, haft svært ved at holde »stemningen«.

Men onsdag den 2. september klokken 19:30 indleder Slangerupkoret den nye sæson på Byvangskolen i Slangerup. På grund af den lange sangpause vil opstarten blive mere grundig end sædvanlig.

- Sangere fra Phillip Fabers »corona-afstands-morgenkor« og andre, der er blevet inspireret af den omsiggribende fællessangsbølge, er mere end velkomne, lyder budskabet fra formand for Slangerupkoret, Henny Bang Jakobsen.

Med andre ord tager Slangerupkoret hjertens gerne imod nye medlemmer.

Der er plads nok Vi er i en coronatid, hvor der fokus på, at dråbespredningen med risiko for virussmitte er større ved sang end ved almindelig tale. Samtidig er det umuligt at synge med mundbind på. Hvad gør man så som sangkor?

- Heldigvis er der plads nok i vores sal til, at såvel nuværende som nye sangere kan overholde Sundhedsstyrelsens retningslinier om to meters afstand under sang, forsikrer Henny Bang Jakobsen.

Korets bestyrelse sørger for afspritning af kontaktflader, håndsprit og opstilling af stole i salen, så alle kan føle sig trygge.

Også julekoncert Efterårets repertoire afhænger af fremmødet - og de erfaringer, der drages, når der synges med de forbehold, koret skal arbejde under. Korets dirigent, Ulrich Spahn Klausens lover at finde kreative løsninger, så sangen »samles« trods de to meters afstand sangerne imellem.

Efter planen skal koret også i år synge julekoncert i Slangerup Kirke 2. søndag i advent.

Der kan læses mere om Slangerupkoret på slangerupkoret.dk.