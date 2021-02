Slangerup Kirke fejrer fastelavn med restriktioner

I Slangerup har man tradition for at holde en stor fastelavnsfest i samarbejde mellem Cityforeningen, spejdere, SuperBrugsen, brandvæsenet samt den lokale kirke. Det er imidlertid ikke muligt i år. Alligevel har man i kirken valgt at markere fastelavn.