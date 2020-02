Slaget på Reden - Hvem vandt? - Hvem tabte?

Emnet for aftenens foredrag er: »Kikkerten for det blinde øje - Slaget på Reden 1801«. I kølvandet på de amerikanske og franske revolutioner i slutningen af 1700-tallet blev det moderne Europa og de liberale og nationale tanker, der stadig hører til vores idemæssige rygrad, skabt.

For det danske monarki var det i revolutionstiden en stadig kamp at holde sig uden for stormagternes bitre krige, og ved århundredskiftet strammedes nettet. Danmark blev tvunget til at tiltræde et forbund med Rusland, Sverige og Preussen mod Storbritannien.