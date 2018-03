Skraldet flyder: Vestforbrænding tvunget til at rydde op

- Vi medgiver, at de fremsendte fotos tegner et uskønt billede. Billederne er taget af Vestforbrændings driftsarealer og er dermed ikke et offentligt areal. Vi renholder løbende på arealerne, og ønsker om nogen, at vores arealer fremstår rene og pæne, men særligt i vinterhalvåret har vi ofte udfordringer i forhold til vind, vejr og sne, der besværliggør systematisk oprydning og renhold. Vestforbrænding er bevidst om sit ansvar for miljøet, hvilket vi dagligt arbejder med. Vi har taget initiativ til, at vi i dag og i de kommende dage udfører den oprydning vi kan i forhold til underlag og vejrliget, lyder svaret.