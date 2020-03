Se billedserie En skovningsmaskine væltede sent onsdag eftermiddag på en skråning på Thorstedlund på Græse Strandvej i Frederikssund. Foto: Pressefotos.dk Foto: HENRIK SVENDSEN

Skovningsmaskine væltede på skråning

Frederikssund - 19. marts 2020 kl. 09:22 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En skovningsmaskine væltede sent onsdag eftermiddag på en skråning ved Thorstedlund i Frederikssund, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Her er et firma i gang med at skove træer på den omdiskuterede grund på Græse Strandvej, som Frederikssund Kommune har solgt til et selskab, som vil bygge boliger.

Der blev slået alarm over 112 om den væltede skovningsmaskine klokken 17.06, og meldingen gik på, at en person var fastklemt, hvilket fik Frederiksborg Brand & Redning til at rykke ud.

- Allerede efter få minutter, da vi var på vej, får vi en ny melding om, at personen er kommet ud ved egen hjælp, og at der er ambulance på stedet og relativt ikke brug for os. Vi kører frem til stedet og konstaterer, at der er ambulancer, og så undersøger vi, om der er spild fra olie eller diesel, hvilket der ikke er, fortæller Peter Cowland, indsatsleder Frederiksborg Brand & Redning.