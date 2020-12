Skolesvømning og specialklasser fortsætter trods nedlukning

Hjemsendelsen gælder dog ikke elever på specialskoler og i specialklasser. Det siger Morten Skovgaard (V), der er formand for Uddannelsesudvalget i Frederikssund Kommune.

Ikke mindst for kommunens skoleelever og studerende. Elever fra 5. klasse og op i folkeskolen modtager digital undervisning i den kommende tid. Det samme gør studerende på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser.

Onsdagens nedlukning af 38 danske kommuner, herunder Frederikssund, har betydet en ny hverdag for mange.

"Vi har sørget for, at nogle pædagoger fra fritidsklubberne rykker med over i SFO'en, så 4. klasserne møder nogle genkendelige ansigter," siger Morten Skovgaard.

Også kommunens fritidsklubber og ungdomsklubber lukkede onsdag, men 4. klasserne får tilbudt at komme på SFO'en i stedet.

"I de seneste par dage har vi arbejdet hårdt på at finde en løsning, der påvirker børnenes hverdag mindst muligt, men det har ikke været nemt inden for de gældende restriktioner. Det har været det muliges kunst," siger Morten Skovgaard.

Han oplyser, at Frederikssund Kommune ligeledes er ved at undersøge muligheden for både virtuelle klubtilbud og klubtilbud til udsatte børn og unge.

På idrætsområdet gælder, at skolesvømningen fortsætter med det forbehold, at der kun er én klasse eller et hold i svømmehallen ad gangen.

Skoler og dagtilbud må også fortsat anvende skole- og idrætshaller.

Det fulde overblik over gældende regler og tiltag på skoleområdet kan ses på Frederikssund Kommunes hjemmeside.