Se billedserie Efter to års coronapause kunne vikinger samles til familiedag med et vikingemarked åbent for gæster. Foto: Kim Rasmussen

Skøn dag for vikingefamilier og gæster

Frederikssund - 24. oktober 2021 kl. 11:59 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Frederikssund

2000 besøgende gæstede lørdag Frederikssund vikingernes familiedag og vikingemarked på Kalvø.

- Det har været en rigtig god dag.

Det siger Astrid Nilsson, 27 år, der lørdag stod i spidsen for Frederikssund vikingernes familiedag og vikingemarked på Kalvø.

Vikingepladsen bød sig til i sine flotteste efterårsfarver, og vikinger, deres familier og gæster var budt til hygge og sjov og marked fra klokken 11 til 16.

- Det tilbud tog omkring 2000 besøgende imod, skønner Astrid Nilsson, som fortæller, at såvel vikingerne og deres familier som gæster havde en god dag.

Børn skød med bue og pil og legede andre lege, og de voksne fik noget at spise, kiggede i boderne og hyggede sig sammen.

Coronapause Lørdagens familiedag var den første familiedag efter coronaen, hvor alle vikinger og deres familier kunne samles på Kalvø.

- Vi har familiedag to gange om året. En gang om foråret hvor vi mødes for at tage hul på den nye sæson. Og en gang om efteråret hvor vi mødes for at afslutte sæsonen. Men på grund af coronaen har vi ikke mødtes siden efteråret 2019. Det har været et afsavn.

- Vi har haft vingespil i år, og vi har øvet, og vi har haft marked. Men til det meste har vi mødtes i mindre grupper. Lørdagens familiedag var den første dag i to år, hvor vi alle kunne mødes. Og det sociale, som jo også er en stor del af det hele, rigtig kunne folde sig ud. Det stornød vi alle, fastslår Astrid Nilsson.

Også et marked Vikingernes familiedag er samtidig et vikingemarked, der er åbent for gæster. Der er aktiviteter og sjov lege for børnene, der udover at kunne skyde med bue og pil også kan male skjolde og ride på ponyer, blandt flere ting.

For de voksne er der boder med salg af mad og drikke, vikingemjød, smykker, tøj og brugskunst, blandt andre ting.

- Vi var heldige. Efter flere dage med regn og et par dage med blæst var aserne med os. Lørdages efterårsvejr var ideelt. Solen skinnede, og vejret var mildt, glædes Astrid Nilsson, der har tal på et par af aktiviteterne.

Bue og pil - Der blev skudt med bue og pil 500 gange. Der blev trukket et barn på en pony 70 gange. Det er immervæk meget, ler hun og fortæller også, at de 13 boder på markedet efterfølgende generelt har kunnet fortælle om et godt salg.

50 vikinger sluttede dagen af med en middag i langhuset, hvor der blev nydt hvidvinsbraiseret vikingegryde.