Steffen Andersen har sejlet Columbus siden 2011 - og det vil han nu fortsætte med, da Frederikssund Kommune netop har udfærdiget kontrakten til underskrivelse. Foto: Kasper D. Dønbo Foto: unknown

Skipper forlænger kontrakten

Frederikssund - 11. september 2019 kl. 19:01 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den norskbyggede færge »Columbus« sejler med skipper Steffen Andersen ved roret mellem Kulhuse og Sølager fra 1. april til 30. september hvert år, og det vil den fortsætte med, selvom den nuværende kontrakt mellem Steffen Andersen og Frederikssund Kommune udløber ved udgangen af 2019. På Teknisk Udvalgs sidste møde blev det nemlig besluttet at tildele Steffen Andersen en ny kontrakt, der som udgangspunkt vil gælde til udgangen af 2024.

- Det er blevet besluttet, at entreprenøren, der hidtil har stået for kontrakten, skal fortsætte, bekræfter udvalgsformanden Tina Tving Stauning (S).

Sagen kom dels på udvalgets dagsorden, fordi udvalget skulle godkende tildelingen af kontrakten, og dels fordi der ikke foreligger en procedure for, hvem der fra kommunens side skal underskrive kontrakten, og dette skulle udvalget tage stilling til.

Det var dog ikke et svært valg, fortæller udvalgsformanden og forklarer:

- Der har været en lang tradition for, at borgmesteren skulle skrive under, og med et smil på læben har vi kaldt ham »rederiejeren« gennem alle årene, så vi syntes jo, at det skulle være ham og den tekniske direktør, der skal skrive under.

Administrationen havde ellers lagt op til, der skulle gives mandat til, at den tekniske direktør alene kan skrive under på kommunens vegne, men sådan bliver det altså ikke.

Og at tingene nu ser ud til at være på plads, glæder Steffen Andersen, der er direktør for Kulhusfærgen Aps, og har sejlet færgen siden 2011.

- Jeg er glad for, at blive taget i betragtning igen og at vide, at vi får fem år mere med færgen. Det er jo rart at være med til at holde liv i den her lille færge mellem Hornsherred og Halsnæs, siger han og fortsætter:

- Og så må vi jo se, hvordan det hele ser ud om fem år igen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag den 12. september.