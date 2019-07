Se billedserie I håb om at fange bilisternes opmærksomhed, go få dem til at lette foden fra speederen, har Henrik Sclytter hængt tre små og et stort skilt på Østergade i Skuldelev. Foto: Ea Lykke Schausen Foto: Ea Lykke Schausen

Send til din ven. X Artiklen: Skilte skal fange politikeres og bilisters opmærksomhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skilte skal fange politikeres og bilisters opmærksomhed

Frederikssund - 25. juli 2019 kl. 04:11 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er alt for høj fart på, når bilerne suser op og ned af Østergade i Skuldelev, mener flere af byens borgere. Efter flere års forsøg på at få gjort noget fra politisk side, har 68-årige Henrik Schlytter fra Skuldelev Bylaug besluttet selv at tage handling i sagen, fortæller han.

- Jeg har arbejdet for at få gjort noget ved farten i mange år. Og så tænkte jeg, at hvis jeg nu sætter nogle skilte op, så kan det måske give noget opmærksomhed. Både fra bilister og politikere, siger han.

Den sidste måned har den nu pensionerede billedkunstlærer således arbejdet på fire skilte, der nu pryder Østergade. På gul baggrund står der »sænk Farten« og »din fart?« på skiltene, der også er udsmykket med hjerter og firkløvere.

- Jeg har bevist lavet skiltene så positive i udtrykket, for de er jo ret synlige i bybilledet, og beskeden er jo en venlig påmindelse, fortæller manden bag og uddyber, at han har fået opbakning til projektet af både borgere og bylaug.

For en lille uge siden hængte Henrik Schlytter de tre små skilte op, og i går kom der et større skilt op og hænge på en husgavl. Og selvom der ikke er gået længe, virker det allerede til, at skiltene har haft den ønskede effekt hos politikerne. Næstformand i Teknisk Udvalg, Jørgen Bech (V), fortæller, at han har bemærket de nye skilte. Han siger dog, at for høj fart er et generelt problem, som kan være vanskeligt at gøre noget ved.

- Jeg tror desværre, det er et generelt adfærdsproblem, at mange har så ringe respekt for regler og hinanden, og derfor kører alt for stærkt, og det er jo i virkeligheden det, det handler om, siger han, men understreger, at Teknisk Udvalg vil tage sagen op for at se, hvilke tiltag man kan tage for at hjælpe på problemet:

- Vi vil selvfølgelig tage sagen op og se, om der eventuelt kan gøres noget mere end det, der allerede er gjort, slutter han.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag den 25. juli.