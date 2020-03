Yngletiden ved Roskilde Fjord er i gang, så i disse dage kommer der skilte op for at give fuglene fred i perioden fra 1. april til 15. juli. Foto: Nationalparken Skjoldungernes Land

Skilte skal beskytte fjordens ynglefugle

Mens Danmark er lukket ned, fortsætter fuglene på Roskilde Fjord med at gøre som de plejer. Klyder, edderfugle, viber, terner og mange andre fugle har allerede bygget reder tæt ved strandkanten - og mange har lagt æg. Yngletiden er gået i gang, lyder det i en pressemeddelelse fra Nationalparken Skjoldungernes Land, som et mindre område ved Selsø i Frederikssund Kommune er en del af.

Hold afstand til fugle Ude på fjorden er der god afstand til andre mennesker, men det er også vigtigt, at holde god afstand til ynglefuglene, som er nemme at skræmme. I yngletiden er de ekstra sårbare. De bygger reder på jorden, og hvis de bliver skræmte op og forlader rederne, vil æg og unger være lette ofre for krager og måger.

Det dog fortsat vigtigt at vise hensyn til fuglene på fjorden udenfor yngletiden. Svaner og andre andefugle fælder for eksempel yderste svingfjer i sensommeren, hvilket gør at de ikke kan flyve, mens de stadig skal bruge alt deres tid på at spise sig i »god form« til vinterens strabadser. Sejl derfor altid i en stor bue uden om fuglene, når de ligger på fjorden, lyder opfordringen fra nationalparken.