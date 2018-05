Skibby Kino viser operaen Jægerbruden

Fredag den 4. maj har Skibby Kino helt ekstraordinært fået mulighed for at vise en optagelse af Det Kongelige Teaters og Kasper Holtens opsætning fra 2015 af Karl Maria von Webers opera Jægerbruden, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jægerbruden er et romantisk mesterværk af Carl Maria von Weber, der bygger på et sagn fra de store tyske skove om ondskab, kærlighedens styrke og det godes magt: For at kunne gifte sig med sin elskede Agathe sælger jægeren Max sin sjæl for syv magiske geværkugler. Seks af kuglerne vil ramme ethvert mål, Max ønsker. Den syvende kugle, derimod, er han ikke selv herre over. I Kasper Holtens version bliver det gamle sagn til en hjerteskærende beretning om, hvad krig gør ved mennesker, der kæmper fjernt fra hjemmet og vender hjem med blødende sår på sjælen.