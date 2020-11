Skibby Bakke er op ad bakke

Da Ikastfirmaet Klimahuse A/S i 2019 købte 106.000 kvadratmeter jord på Selsøvej tæt på Skibby by, forventede firmaet at kunne begynde at byggemodne jorden allerede samme efterår. Planen er at udstykke jorden og få bygget 97 boliger, heraf hovedsagelig parcelhuse, men endnu er her hverken byggemodnet eller bygget et eneste hus.