Skatteminister vil give pendlere brofradrag

Frederikssund - 03. april 2018 kl. 00:06 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil arbejde på at få indført et fradrag til pendlere, der krydser den kommende Kronprinsesse Marys Bro til og fra arbejde, i finansloven for 2019, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det løfte giver ministeren i et brev den 13. marts 2018 til folketingsmedlem og Frederikssund-byrådsmedlem Hans Andersen (V), der er medlem af Folketingets transportudvalg.

- Jeg er helt enig med dig i, at der i lighed med pendleres passage af de to øvrige betalingsbroforbindelser bør være et standardfradrag for benyttelse af den kommende bro som led i den almindelige transportvej mellem hjem og arbejde. Status er derfor, at jeg arbejder for, at fradraget kan indgå i regeringens forslag til finansloven for 2019, lyder det i svaret fra skatteminister Karsten Lauritzen på en mail, Hans Andersen sendte til ham den 2. marts i år.

Hans Andersen har løbende været i dialog med skatteministeren, fordi han ønsker, at betalingsbroen skal gøre mindst muligt indhug i pendlernes pengepung. Og han ser meget lovende takter i ministerens svar.

- Når nu realiteten er at broen åbner i 2019 og et meget stort flertal på Christiansborg holder fast i at broen skal være delvist finansieret via brugerbetaling, så betyder det jo at pendlerne skal have penge op ad lommen for at krydse broen. Disse udgifter skal være så lave som muligt og jeg har længe arbejdet på at få det her fradrag, så jeg glæder mig over ministerens svar, som jeg må sige lyder meget lovende, siger Hans Andersen i en pressemeddelelse.

- Nu arbejder jeg videre på, at bolden bliver skubbet helt ind over målstregen, for der er ingen tvivl om, at jeg som lokalt folketingsmedlem ser det her som en rigtig vigtig sag. Derfor er jeg både i dialog med skatteministeren og transportministeren om vilkårene for broen, forklarer Frederikssund-politikeren.

I alt 13.000 bilister ventes dagligt at passere den nye broforbindelse over Roskilde Fjord, når den står klar i 2019. Hvis bro-fradraget bliver en realitet, kan bilister, som krydser broen til og fra arbejde, modregne broafgiften i den skattepligtige indkomst, som man kender det fra kørselsfradraget.

- Jeg kan godt forstå, at nogle pendlere synes, at broafgiften er en ærgerlig post i budgettet. Derfor glæder jeg mig over, at vi er kommet et stort skridt tættere på en skatterabat, så afgiften ikke kommer til at gøre helt så ondt i økonomien og så betyder det at fællesskabet kommer til at bidrage til brobetalingen via skatterabatten, hvilket kun er rimeligt, afslutter han.

Størrelsen af standardfradraget vil blive fastsat, når prisstrukturen for passage af broen er endelig fastlagt, oplyser skatteminister Karsten Lauritzen i mailen til Hans Andersen.

