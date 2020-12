Charlotte Drue Aagaard i sin have.

Skal betale tusindevis af kroner for at hjælpe andre: Charlotte fik en mavepuster

Lokalavisen genudgiver op til nytår en række af de artikler, læserne k(l)ikkede mest på i det forgangne år. Denne er én af dem. Charlotte Drue Aagaard har lavet flere indsamlinger for at hjælpe udsatte mennesker. Det vil hun fortsætte med, selv om en lokal borger har anmeldt hende til Indsamlingsnævnet, som nu har sendt en regning til hende på 6.600 kroner.

Frederikssund - 31. december 2020

Hun er kendt i Frederikssund og på Hornsherred som en fighter. Charlotte Drue Aagaard stikker gerne næsen frem, især når hun kan være med til at ændre udsatte menneskers tilværelse til det lidt bedre.

Det gør hun via netværksarbejde og politisk arbejde, hvor hun sidder i byrådet for Venstre, og derudover har hun med held sat gang i flere indsamlinger.

I slutningen af august lå der imidlertid en besked til Charlotte Drue Aagaard i e-boks, som satte hendes tålmodighed på prøve. Indsamlingsnævnet meddelte, at man havde fået et anonymt tip om, at hun havde forsømt at ansøge om indsamlingstilladelse til seks indsamlinger til lokale borgere i nød. Beskeden lød, at hun skulle få styr på papirerne med tilbagevirkende kraft.

Charlotte Drue Aagaard gik i gang. Men hun gjorde én ting til: Hun søgte aktindsigt i, hvem der havde angivet hendes indsamlingsarbejde til nævnet.

"Da jeg fik aktindsigten på over 168 sider, bladrede jeg straks tilbage til sidste side, hvor navnet stod. Jeg blev lettet, for jeg havde frygtet, at det var en person, jeg kender. Hende her kendte jeg ikke, men jeg blev nysgerrig efter at vide, hvad jeg har gjort, der kan have pisset vedkommende sådan af, at hun angiver mig til Indsamlingsnævnet," siger Charlotte Drue Aagaard.

Hun valgte derfor at køre til den adresse i Jægerspris, hvor anmelderen bor, og hvad der skete her, vender vi tilbage til.

Ser frem Her og nu har Charlotte Drue Aagaard efterhånden fået godt styr på det papirarbejde, som nævnet har bedt hende om at udføre. Hun er også gået i gang med en ny julehjerteindsamling, hvor hun har indgivet en formel ansøgning til nævnet og dannet en komité af tre personer, sådan som reglerne siger.

Sidste år lykkedes det at dele julehjælp ud til 30 familier, som ikke havde råd til at holde jul, og hun satser på at nå lige så langt i år. For Charlotte Drue Aagaard er ikke sådan at slå ud:

"Jeg har godt kunnet føle mit lidt bitter over, at en person har sæt en kæp i hjulet på mine indsamlinger, som er lavet med godt hjerte. Men det kan ikke hjælpe noget at blive bitter. Jeg har pyttet det og er kommet videre," siger hun.

Alle kan ende i et hul For at forstå Charlotte Drue Aagaards motivation, skal man ca. 30 år tilbage i tiden, da hun som ung levede i et voldeligt forhold. I tre år gik hun rundt med blå mærker på kroppen uden at bede om hjælp. Først da kærestens familie begyndte at spørge, om hun og kæresten ikke snart skulle have børn, fik hun mod til at bryde ud af forholdet.

"Det lykkedes mig at komme ud af det forhold, og jeg føler faktisk, at jeg gerne vil give tilbage for alt det, der siden er gået godt for mig," siger hun.

For to år siden blev hun gift med sin absolutte modsætning, Thomas, som hun betragter som klippen i sit liv.

"Jeg har den erfaring, at alle kan ende i et hul her i tilværelsen. Jeg har selv været der, hvor jeg ikke turde række hånden ud og bede om andre menneskers hjælp, og hvor 500 kroner kunne redde en hel uge. Hvis min indsats kan skabe glæde og hjælpe andre mennesker med at komme videre, er det benzin på min motor," siger hun.

Derfor er Charlotte Drue Aagaard altid involveret i mangt og meget. Som hun selv siger, kan hun - mens hendes mand ser en fodboldkamp - nå at sætte en indsamling i gang. Og fire timer senere er der samlet 10.000 kroner ind til et godt formål.

"Der findes ikke noget større," konstaterer hun.

Arbejdsbi De to bor i et lille hvidt bondehus med stråtag i Lyngerup sammen med et af hendes to børn. Hun arbejder til daglig som sekretær og webmaster i Danmarks Lærerforening, og så lægger hun timer i byrådsarbejdet.

"For mig er det politiske ikke en karriere. Jeg stillede op for at støtte op om borgmesteren, men jeg havde ikke i min vildeste fantasi troet, at jeg ville blive valgt ind. Nu har jeg siddet der i tre år og det er spændende. Jeg er et konkurrencemenneske, så måske stiller jeg op næste gang," siger hun.

Ved siden af sit job og sit politiske arbejde kaster hun sig gang på gang ud i socialt netværks-arbejde. Hun er stifter af foreningen Søskendekram, der har til formål at skabe kontakt mellem personer, der har mistet en søskende. Hun har stiftet hjemmesiden Hjertesager, der tilbyder rådgivning. Og senest har hun stiftet gruppen "Isblomster - Frederikssund Kommune", for kvinder ramt af fysisk og psykisk vold.

Altid en historie bag Med den baggrund har hun også svært ved at bære nag til den person, der tippede Indsamlingsnævnet om, at Charlotte Drue Aagaards indsamlinger ikke var gået efter bogen. Hun nøjedes nemlig ikke med at køre hen til vedkommendes adresse, hun ringede også på døren:

"Vi talte sammen i en halv time, og hun fortalte, at hun havde anmeldt mine indsamlinger, fordi hun frygtede, at en af de personer, jeg havde indsamlet til, var en mand, hun selv havde fået tæv af. Hun var blevet bange, og derfor havde hun meldt det. Jeg kunne fortælle, at det ikke var ham," fortæller Charlotte Drue Aagaard.

"Jeg ville ønske, at hun havde taget fat i mig. Men jeg bærer ikke nag. Vi har en fælles fortid med vold, og min erfaring har lært mig, at der altid ligger en historie bag folks handlinger."

