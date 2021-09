Erhvervshus Sjælland har lavet en rapport for Sjællandske Medier i anledning af Mediehusets 150 års jubilæum, der markeres i denne uge. Tal for Danmarks Statistik i rapporten viser en pæn jobfremgang i vores læserområde. Foto: Erik Nielsen

Sjælland i førertrøjen: Skaber flest job efter corona

Frederikssund - 06. september 2021 kl. 07:58 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

God aktivitet efter coronakrisen har betydet, at Region Sjælland og resten af Sjælland uden for København By har overhalet resten af Danmark, når det kommer til jobvækst i tiden efter finanskrisen. Det viser beregninger, som Erhvervshus Sjælland har lavet for Sjællandske Medier på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Tallene gælder for Sjællandske Mediers dækningsområde, der består af Region Sjælland, Nordsjælland og Københavns forstadskommuner.

Nærmere betegnet er det antallet af nye lønmodtagerjob, der er steget med 0,5 procent i perioden fra coronapandemien ramte i starten af 2020 til starten af 2021. Og fra finanskrisens rasen i 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2021 er der samlet skabt 54000 lønmodtagerjob i Sjællandske Mediers område, hvilket er en større vækst end på landsplan. Stigningen betyder, at området indhenter det store jobtab under finanskrisen.

Tusinder af job - Virksomhederne på Sjælland har enormt meget at byde på. Vi har iværksættere med grønne teknologier, der kan forbedre klima og miljø globalt. Vi har stærke vidensvirksomheder og fødevarevirksomheder med lokale produkter, som bliver revet væk af danske og internationale detailkæder. Men lige netop under corona kan vi glæde os over, at byggeriet fylder så meget på Sjælland og øerne, for den branche trækker virkelig læsset lige nu, siger Mads Váczy Kragh, der er direktør i Erhvervshus Sjælland, der står bag undersøgelsen og som hjælper små og mellemstore virksomheder kommuner med vækst, udvikling og jobskabelse.

Han forklarer, at Danmark har klaret krisen forbavsende godt, men der har været mange jobtab i oplevelseserhverv og turismevirksomheder, hvilket har ramt København hårdt og Sjællandske Mediers dækningsområde mindre hårdt.

- Også virksomheder inden for life science, fødevarer og grønne teknologier har klaret sig godt under krisen, og dem ser vi særligt i byer som Hillerød, Helsingør, Hørsholm og Bagsværd, tilføjer Mads Váczy Kragh.

Job på Sjælland uden for København by Fra 2009 til 2019 blev der skabt netto 54000 job i Sjællandske Mediers udgivelsesområde - Region Sjælland, Nordsjælland og Københavns forstadskommuner. Det svarer til en fremgang på 6,1 procent mod 7,4 procent på landsplan.



De seneste tal for lønmodtagerbeskæftigelsen indikerer, at Sjællandske Mediers område er kommet godt gennem coronakrisen. Lønmodtagerbeskæftigelsen er steget med 0,5 procent fra 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021.



Til gengæld ramte nedlukninger og reduceret rejseaktivitet under corona København hårdt, derfor faldt lønmodtagerbeskæftigelsen med 4,1 procent i København (inkl. Frederiksberg og Amager) i samme periode.



Også vest for Storebælt er lønmodtagerbeskæftigelsen faldet under coronakrisen. Udviklingen under coronakrisen har faktisk været så kraftig, at lønmodtagerbeskæftigelsen samlet set er vokset kraftigere fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2021 i Sjællandske Mediers område end på landsplan.



Lønmodtagerjob er job som lønmodtager i den offentlige eller den private sektor, men dækker ikke selvstændige.



Kilde: Rapporten Fremtidens vækstmuligheder på Sjælland, som Sjællandske Medier har fået udarbejdet i forbindelse med selskabets 150 års jubilæum



Jobskabelsen i Sjællandske Mediers dækningsområde svarer i rede tal til, at der var cirka 3875 flere fuldtidsbeskæftigede i første kvartal 2021 end samme periode året før. Der skal dog tages forbehold for, at tallet også inkluderer Herlev Kommune, som ikke er en del af mediekoncernens dækningsområde. Men tendensen holder, og i region Sjælland er det særligt byggebranchen, som er kommet godt i gang efter coronapandemien, der trækker opad. Fra Finanskrisen til og med 2019 forholdt det sig lige omvendt, her havde Region Sjællandske Mediers dækningsområde en mindre vækst i nye job end resten af landet.

Håndværkervækst Spørger man lektor emeritus på Roskilde Universitet Henrik Toft Jensen peger han da også på, at der er fremgang i Sjællandske Mediers dækningsområde.

- Tallet siger noget om lønmodtagerbeskæftigelsen, og det er positivt, at der skabes flere job. Vi kan se, at Region Sjælland og jeres dækningsområde som hele er kommet ud af finanskrisen og også coronakrisen. Der er størst fremgang i det gamle Roskilde Amt (Roskilde, Lejre, Køge, red.) og Københavns forstadskommuner, mens væksten er mere beskeden i byer som Næstved og Slagelse, siger Henrik Toft Jensen fra Roskilde Universitet. Han er uddannet cand.mag. i geografi og statskundskab og har forsket og undervist i regional udvikling i årtier.

Han understreger, at undersøgelsen fra Erhvervshus Sjælland viser en høj lønmodtagerbeskæftigelse. Tallene viser dog også, at der ikke er særligt mange nystartede virksomhed i den sydlige og vestlige del af region Sjælland. Tallene dækker desuden nogle store forskelle, hvor vi i udgivelsesområdet både har de kommuner med nogle af de største og nogle af de mindste jobvækstrater i landet.

- Man kan glæde sig over, at det som jeres dækningsområde lå bagud, er indhentet. Det er sket, fordi større centrale dele af regionen har haft en jobfremgang. I jeres dækningsområde er der dertil mange håndværksvirksomheder, og de har stor gavn af byggeaktiviteten i det storkøbenhavnske område. Helt konkret kan man på motorvejen fra for eksempel Næstved til København se den ene bil efter den anden med murere og tømrere på vej til København for at udføre arbejde, siger Henrik Toft Jensen, der oprindeligt er fra Slagelse.

Han understreger, at der i disse år er en stor tilflytning fra København til de Sjællandske købstæder, hvilket bidrager til en positiv befolkningsudvikling i langt de fleste af byerne. Han vurderer, at der også i fremtiden vil være flere tilflyttere til regionens købstæder, og at det er noget, der kan påvirke antallet af nye job positivt.