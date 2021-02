Sjældent set: Sygehusafdeling med god bemanding

Nye sygeplejestuderende er begyndt på en medicinsk afdeling på sygehuset i Frederikssund. De skal i højere grad end normalt lære faget i praksis. Privatfoto

Frederikssund - 12. februar 2021 kl. 05:02 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Den medicinske afdeling på sygehuset i Frederikssund har noget så sjældent som god bemanding. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det næsten vrimler med hvide kitler, der passer på de ældre borgere, der er indlagt på den nyindrettede medicinske afdeling med 16 sengepladser på sygehuset i Frederikssund.

Kigger man efter på navneskiltene, vil man se, at en stor del af de mange medarbejdere er sygeplejestuderende. Andre er lektorer fra Københavns Professionshøjskole.

Den medicinske afdeling på sygehuset udgør »Uddannelseshospitalet«, der er et innovativt udviklingsforsøg med det formål at finde nye og bedre måder at uddanne sygeplejersker på.

Det fortæller Dorte Vilstrup, der er afdelingssygeplejerske og leder af den praktiske del af sygeplejeuddannelsen på sygehuset i Frederikssund.

Otte sygeplejestuderende begyndte på Uddannelseshospitalet i efteråret, og i denne uge er 12 nye sygeplejestuderende begyndt på den helt særegne uddannelse.

Nyindrettet afdeling Dorte Vilstrup forklarer, at den medicinske afdeling er nyindrettet til både at være et medicinsk sengeafsnit med plads til 16 patienter og en uddannelsesafdeling for sygeplejestuderende fra Københavns Professionshøjskole.

- Det kræver bedre plads, og derfor er Uddannelseshospitalet etableret i en helt ny afdeling, fortæller hun og slår også fast:

- De sygeplejestuderende indgår ikke i vagtplanen. Som patient vil man sikkert opleve, at der er flere medarbejdere på afdelingen, end der normalt er på en medicinsk sygehusafdeling. Én del af dem er studerende. Andre er lektorer. Så rent bemandingsmæssigt taler vi ikke om bedre bemanding.

Ny uddannelsesmåde Ifølge afdelingssygeplejersken adskiller den nye sygeplejeuddannelse sig fra den traditionelle sygeplejeuddannelse på flere punkter.

- Drift og uddannelse er tænkt sammen, hvilket vil sige, at de studerende lærer faget at kende ved i langt højere grad at få lov at være med til at behandle og passe patienterne. Det kræver en del af vores faste sygeplejersker, der skal lære faget fra sig, mens de har studerende ved deres side.

Lektorer i kittel - Dertil er der også lektorer fra professionshøjskolen, der jævnligt kommer herud, tager kittel på og er med til at behandle og passe vores patienter, mens de lærer faget fra sig til de studerende.

Dorte Vilstrup fortæller, at en forskel fra den traditionelle sygeplejeuddannelse også er, at de studerende kommer til »Uddannelseshospitalet« i hold. Normalt kommer sygeplejestuderende i praktik enkeltvis.

- Vi tror på, at de studerende fagligt og personligt har gavn at være i praktik i hold. Det er også det, vi undersøger gevinsten af i det innovative forsøg. Vi tror, de støtter hinanden, sparrer med hinanden og spejler sig med hinanden, og at det gør dem til bedre og stærkere sygeplejersker.

Større ansvar Endelig får de studerende på Uddannelseshospitalet større ansvar, end man traditionelt får som sygeplejestuderende på en sygehusafdeling.

Det tager tre et halvt år at blive sygeplejerske. Selve fordelingen i uddannelsen mellem skoleophold og praktik på sygehusafdelinger er det ikke lavet om på i Frederikssund. Uddannelseshospitalet på sygehuset er en afdeling indrettet på en ny måde specifikt til at tage imod og oplære sygeplejestuderende meget mere praktisk i hold i praktik på stedet.