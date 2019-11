Jaguar E-type er en ombejlet bil. Modellen her er en af de ældste og har været opbevaret i en lade i Vejby i mange år. Johan Bendixen fra Jaguar House i Frederikssund er den nye ejer og vurderer, den er over en million kroner værd. Foto: Johan Bendixen

Send til din ven. X Artiklen: Sjælden Jaguar dukkede op i lade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sjælden Jaguar dukkede op i lade

Frederikssund - 27. november 2019 kl. 21:08 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brigitte Bardot kørte i den. Det samme gjorde George Best, George Harrison og Simon Spies, og det var bilen, om hvilken konkurrenten Enzo Ferrari sagde, at det var den smukkeste bil, han nogensinde havde set. Jaguar E-type var 60'ernes hotteste bil, og den kan stadig den dag i dag frembringe varme i kinderne.

Det gælder for Johan Bendixen, indehaver af Jaguar House i Frederikssund, der netop har sat sin signatur på et køb af en af de ældste modeller af bilen.

- Den er vanvittig sjælden. Det her er en af de allertidligste modeller, og der er måske lavet 400 af den. Ikke 1000 i hvert fald, siger han.

Den første E-type blev lanceret i marts 1961. Jaguaren her er fra august samme år.

Den har de sidste mange år stået blandt mejetærskere i en lade i Vejby i Gribskov Kommune. Den var ejet af en 84-årig mand, som i første omgang henvendte sig til Jaguar House for at købe reservedele. Johan Bendixen lod ikke den chance passere og indledte forhandlinger om at købe bilen i stedet. De to var nærmest blevet enige om en handel, da Jaguarens ejer gik bort.

I stedet måtte Johan Bendixen ud i en budkrig for at købe den sjældne bil af dødsboet. En vurderingsmand satte bilens pris betydeligt højere, end den garvede købmand og Jaguar-afficionado havde forhandlet sig frem til, og det ærgrer ham, men ikke mere end at han glæder sig over, at den 84-årige mand har passet godt på bilen, der fremstår som ny på alle væsentlige punkter.

- Bilen er urørt, den er jomfruelig, og den er fuldstændig rustfri. Det er et meget stærkt aktiv. For de gamle biler betyder små fejl ingenting, men det er vigtigt, at den ikke er lavet om og har for eksempel nye svejsninger, siger han.

Johan Bendixens plan for bilen er, at den skal gøres køreklar, hvad han ikke forventer kræver meget, og så skal den ellers sælges videre, som den er. Han nævner, at en fabrik i Coventry, der er specialister, vil kunne restaurere bilen og øge dens værdi med op mod halvanden million kroner, men det er krævende. Jaguarens nye ejer forventer alligevel, at han kan få over én million kroner for den tidlige E-type i urestaureret stand.

Noget der kan være med til at trække bilens pris op er historien bag. Da Johan Bendixen første gang så bilen i laden i Vejby, så viste den 84-årige mand ham et dokument, der viste, at han havde ejet bilen siden 1970. Det kan han bare ikke bevise, for efter mandens død er det kun en omregistrering af bilen i 2012, han har papir på.

- Det er rigtig ærgerligt. Jeg har set det sort på hvidt, at han har den haft fra 1970. Det er jo en sjovere fortælling, siger Johan Bendixen.

Han vil nu forsøge at gå på jagt i motorregistret efter de gamle dokumenter, men med digitaliseringen er også tiden, hvor han kunne møde op med en pose wienerbrød og charmere medarbejderne til at hjælpe ham forsvundet. Nu ved de ikke, hvor de skal lede, mener han.

Johan Bendixen har gennem tiden solgt mere end 200 Jaguar E-type.

Han var selv i 20 år den glade ejer af en Jaguar E-type fra 1961, som han havde købt af racerkøreren Phil Hill. Bilen havde stelnummer 875369 og var nummer 369, der er produceret. Han solgte den i 2011 for en million kroner i Tyskland, men bilernes værdi er steget markant siden da, mener han.