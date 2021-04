Sillebro-butikker: Dejligt at have været savnet

"Vi er godt tilfredse med antallet af kunder, og vi er heldige ikke at ligge et sted, hvor der har været stor smitte. Vi ved fra nogle andre steder, at der ikke har været så mange kunder der, hvor smittetallene har været højere end her."

Faktisk mere end det:

"Centrene har jo i et vist omfang været gjort til bussemænd, hvor man har fået indtryk af, at det er farligere at handle end andre steder. Så folk skal nok lige finde ud af, at det er ok. Men det har været nogle rigtig fine dage for os. Én ting er antallet af kunder, der har været ok. Men den bedste oplevelse har faktisk været, at der har været rigtig mange inde bare lige for at sige tillykke med genåbningen, og fortælle os, at vi har været savnet. Det er rigtig skønt at få at vide," siger hun.