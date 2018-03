Sigtet og løsladt efter røveri mod butik

En 17-årig mand fra Roskilde blev i går anholdt og sigtet for røveri mod Sportsmaster-butikken i Sillebroen. Kun fordi der var tale om et mildt røveri, hvor der ikke var et synligt våben, og fordi den anholdte er meget ung og uden kriminel fortid, fik han lov at gå efter endt afhøring. Han er dog sigtet for røveri.