Sigtet i retten for Maria-drab: Tavshed om beviser og forklaringer

Offentligheden kommer ikke til at få et dybere indblik i, hvilket bevismateriale politiet har indsamlet, siden politiet for 14 dage siden sigtede en 44-årig mand for drabet på Maria From Jakobsen fra Frederikssund.

Retten i Hillerød valgte nemlig at følge anklager Jørgensens begæring om at lukke dørene, da man mandag eftermiddag skulle tage stilling til, om beviserne – eller indicierne - efter rettens opfattelse er stærke nok til at forlænge varetægtsfængslingen af den 44-årige mand.

Ved Grundlovsforhøret tidligere på måneden kom det frem, at manden i perioden omkring Maria From Jakobsens forsvinden dels have befundet sig flere gange på dét sted, hvor hendes bil blev fundet, ligesom han flere gange foretaget en række søgninger på internettet, som måske kan forbindes med et drab.

Søgningerne har relation til havdybde, olietønder, selvmord, forsvinden og rensemidler – ligesom politiet har fundet ætsende kemikalier i ikke ubetydelige mængder hos den sigtede.

Siden anholdelsen har politiet ikke bare finkæmmet Maria From Jakobsens bopæl for eventuelle spor, men også et sommerhus tilhørende hendes familie. Samtidig har politiet med hunde ledt efter spor af hende i både nærheden af bopælen, Færgelunden ved Jægerspris, samt med dykkere og lighunde i Roskilde Fjord.

Om der er kommet brugbare spor frem under indsatsen, har efterforskningsleder Lau Lauritzen dog ikke villet kommentere:

”De eventuelle beviser, der måtte være fremkommet, forelægger vi for en dommer,” har han overfor sn.dk konstateret.

Det er så sket mandag eftermiddag, men selve indholdet af retsmødet får offentligheden intet indblik i på nuværende tidspunkt.

Ved indledningen på retsmødet kom det frem, at den sigtede fortsat nægter sig skyldig.

Anklager i sagen, Anne-Mette Seerup Wedel oplyste, at man senere forventes at begære en ophævelse af navneforbuddet, som betyder, at ingen oplysninger om den sigtedes identitet må offentliggøres.