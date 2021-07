Politiet standsede en bilist, der ikke havde kørekort. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Sigtet for at køre bil uden at have kørekort

Frederikssund - 20. juli 2021 kl. 11:10 Af Henrik Helmer Petersen

En 31-årig mandlig bilist fra Vanløse blev klokken 08.30 mandag standset af en politipatrulje på Hørup Skovvej i Frederikssund.

Her blev han bedt om at fremvise et gyldigt kørekort, hvilket han ikke kunne efterkomme, idet han ikke havde generhvervet sin førerret efter tidligere at have fået frataget kørekortet.

Manden blev derfor sigtet for at køre bil på trods af ikke at have lov til det.

Det fremgår af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi.