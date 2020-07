Artiklen: Sidste tur for i år i skydeterræn

Sidste tur for i år i skydeterræn

Som sædvanlig er det Jægerspris Turistforening, der inviterer, og som sædvanlig mødes deltagerne på hjørnet af Kulhusvej/Nygårdsvej nord for Jægerspris by klokken 10.00.

Arrangørerne opfordrer til at huske både madpakke og drikkelse, og de husker på, at hunde ikke må medbringes, og at deltagerne bør klæde sig på efter vejret.