Sender alle hjem: Børnehus nedlagt af corona

Det var weekendens budskab til alle medarbejdere og børn og deres forældre, og centerchef for Børn og Skole i Frederikssund Kommune, Trine Venbjerg Hansen bekræfter over for Sjællandske Nyheder, at Børnehuset Ådalen ikke åbner på denne side af påske.