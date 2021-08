Se billedserie Da Lotte og Kjeld mødtes i en voksen alder, opdagede de, at de havde samme passion for to ting, for sejlsport og for at stå på ski. De to passioner har de dyrket sammen i nu snart 25 år. Siden 2007 som pensionister. Foto: Maj-Britt Holm

Sejlsport og ski bragte Lotte og Kjeld sammen

Lotte og Kjeld Moselund er med til at arrangere sejlklubs 100-års jubilæum. De har saltvand i blodet - og sne under fødderne, og da de mødtes i en voksen alder, blomstrede kærligheden, og de fandt en bopæl med vand uden for hoveddøren.

Frederikssund Sejlklub fylder 100 år, og blandt klubbens aktive medlemmer er ægteparret Lotte og Kjeld Moselund.

Hun var igennem 12 år formand for klubben, og han var igennem 10 år redaktør af klubbladet.

Fest 21. august Nu er det med til at arrangere Frederikssund Klubs 100-års jubilæumsdag, som holdes lørdag den 21. august på Frederikssund Lystbådehavn og i sejlklubbens klubhus. Hele byen er inviteret med.

Lotte og Kjeld Moselund er aktive sejlere, og det var passionen for sejlsport, der både bragte dem sammen og fik dem til at flytte til Frederikssund.

Samme passion - Vi var begge alene, da vi mødtes og opdagede, at vi havde den samme lidenskab for sejlsport - og også elskede at tage på skiferie, smiler Lotte Moselund.

- Det er smart at kombinere de to interesser. Det forudsætter det samme varme undertøj, ler hun.

Hun er fra Rungsted, og hun er igennem årene både sejlet ud herfra og fra Lynæs Havn. Han var fra Lynæs, hvor han i mange år havde sin båd.

Faldt for Frederikssund Parret mødtes i 1997, og da de i 2002 skulle finde et nyt sted at bo, faldt de for Frederikssund.

- I høj grad på grund af byens havn. Her var man i gang med at opføre Amsterdamhusene tæt på kajen, og vi flyttede ind i et af husene som nogle af de første, inden hele byggeriet var færdiggjort, fortæller de.

- På den måde fik vi havnen og en bådeplads lige uden for vores dør, forklarer parret.

Har en tomaster I to år havde de deres sejlbåd umiddelbart foran hoveddøren i den gamle industrihavn i Frederikssund. Så flyttede de båden over i Frederikssund Lystbådehavn på Kalvø ti minutters gang fra deres bopæl.

I dag er de pensionister, hun pensioneret lægesekretær, og han pensioneret udviklingsingeniør. En stor del af sommerhalvåret tilbringer de på Frederikssund Lystbådehavn og i deres tomaster, Pelican II, der er en 40 fods ketch, der kræver kærlighed og pleje - og meget tid.

Når de sejler, er det ikke længere kapsejlads, men på ferier. Så der de i deres es, og regelmæssigt stikker det også i deres hjerter på sejlsportens vegne.

Mange seniorer - Der er en majoritet af seniorer inden for sejlsporten. Det er »det grå guld«, vi ser på vandet og i havnene, og det er ærgerligt. Det er vidunderligt at sejle, og sejlsport er en skøn sport. Hvad enten man sejler for hyggens eller sportens skyld. Det er synd, at det med årene er gået ned ad bakke for juniorsejladsen, mener Lotte Moselund.

Når Frederikssund Sejlklub nu kan fejre sine 100 år, er der samtidig også en tråd 100 år tilbage til klubbens ungdomsarbejde.

Juniorer vigtige Frederikssund Sejlklub kunne have været endnu ældre - sådan cirka 130 år gammel. Der blev nemlig allerede i 1893 stiftet en forening med samme navn, og i 1921 fik klubben den navnesøster, der eksisterer i dag. Førstnævnte klub var mest en selskabelig klub, mens sidstnævnte klub havde større fokus på det sportslige.

Da den gamle klub nedlagde sig selv i 1930, overdrog den sin rørende formue på 124 kroner og 80 øre til den nye klub, blandt andet på den betingelse, at »at Sejlklubben optager yngre Medlemmer, som ikke er bådejere - eller stifter en Junior Afdeling«.

- Ved 100-års jubilæet ligger juniorarbejdet fortsat Frederikssund Sejlklub meget på sinde, siger Lotte Moselund.

Sejlads for børn Klubben har en juniorafdeling, og som noget nyt underviser klubben børn fra seks år og opefter i sejlads i optimistjoller og andre både hver mandag aften i den gamle industrihavn, som i dag hedder Frederikssund Kulturhavn.

- Det er bare at møde op, hvis man vil prøve - og blive medlem af klubben og lære at sejle.

Som formand for klubben forsøgte Lotte Moselund sammen med klubben øvrige bestyrelse igennem mange år at overbevise Frederikssund Kommune om, at Frederikssund Sejlklub skulle have et Junior Sejlcenter. Hvilket blandt andet indbefatter et nyt klubhus med faciliteter til de unge sejlere.

Maritimt center - Omsider ser det ud til, at der sker noget. Kommunen har tegnet og er begyndt at sætte finansiering af til et maritimt center, hvor både vi - og kajakfolket, surferne og andre kan holde til. Vi tror, at det bliver godt, og vi håber, at det bliver realiseret i nær fremtid, siger Lotte Moselund.

Udover at arbejde ihærdigt på at få flere børn og unge til at interessere sig for sejlsporten, er Frederikssund Sejlklub også en social klub, hvor medlemmerne mødes, laver arrangementer og hygger sig sammen.

Sport for alle Lotte Moselund slår i den forbindelse fast:

- Når man kigger på billeder fra klubbens første år, ser man stilfuldt klædte medlemmer i hvide bukser, jakker og huer ved standerhejsninger og andre arrangementer. Dengang var sejlsport for det bedre borgerskab.

- Sådan er det ikke mere. Man kommer klædt, som man vil, og i dag er sejlsport for alle.

Frederikssund Sejlklub har 311 medlemmer, og der er plads til 300 både i Frederikssund Lystbådehavn.