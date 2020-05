Artiklen: Sejlglade børn slipper for at bære joller

Med 11.200 kroner i støtte fra Nordea-fonden kan Skuldelev Sejlklub nu indkøbe fire ophalervogne til at trække klubbens flipperjoller op på land. Børnene i sejlklubben får mere sejltid, og de risikerer ikke at få skader af at skulle bære jollerne, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det giver et kæmpe løft til vores lille sejlklub, og det vil klart hjælpe med at fastholde børnene i sejlsporten.

Indleder sæson

Støtten kommer fra Nordea-fondens Lokalpulje, der har til formål at støtte de ildsjæle i landets foreninger, der mangler lidt ekstra til at realisere det, de brænder for. Ting som skaber glæde for mange i lokalområdet. 25 sjællandske foreninger har modtaget i alt 535.826 kroner fra Nordea-fondens lokalpulje i denne omgang.