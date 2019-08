Sejlere er imod spærret bro

Dansk Sejlunion, der har cirka 55.000 medlemmer, er utilfreds med, at Vejdirektoratet har planer om at lukke Kronprins Frederiks Bro midlertidigt for skibe og både i lange perioder til efteråret, mens broens styresystem for betjening af broens klapper og bomme bliver renoveret og forberedt til fjernstyring fra et trafikcenter i København.

Firmaet Cowi har på Vejdirektoratets vegne sendt et høringsbrev ud den 5. juli til maritime organisationer, myndigheder og foreninger for sejlere. Fristen for at komme med et høringssvar udløber den 16. august. Men det står klart nu, at Dansk Sejlunion med cirka 260 sejlklubber vil gøre indsigelse imod de foreslåede perioder, fordi det vil gå ud over brugerne af de over 2.000 lystbåde i fjorden, selv om der er forståelse for, at den gamle bro fra 1935 skal repareres.