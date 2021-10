Se verden på en ny måde

- Som kunstner udforsker man hele tiden det eksisterende verdensbillede, dets former, farver og indhold. Det er en livslang proces, som gør det værd at være kunstmaler, fordi man hele tiden ser verden på en ny måde. Det sker i mødet mellem omgivelserne, lærredet og maleren, forklarer kunstnerne i forbindelse med udstillingen.

Udstillingen i Langes Magasin byder både på figurativ og abstrakt kunst. Det er de fire kunstneres håb, at de besøgende får udvidet deres verdensbillede ved at betragte malerierne og ved at søge at forstå det kunstneriske ud fra eget udgangspunkt. Kunstnerne håber også, at beskuerne bliver bragt et nyt sted hen.