Se listen: Disse lokale virksomheder får Gazelle-pris

"Der er gazeller overalt," synger Moses Andreas i pophittet "Gazeller" fra 2017, og det kunne sagtens være soundtracket til stemningen i Havnegade 5A, hvor Frederikssund Erhverv holder til.

I år er der nemlig 10 virksomheder fra Frederikssund, der kan bryste sig af titlen som gazelle-virksomhed, der uddeles til fremadstormende virksomheder med høj vækst.

De lokale vindere blev offentliggjort den 11. december, hvor Børsen normalvis ville have holdt et stort award show. Af corona-årsager foregik uddelingen digitalt i stedet.

De 10 priser er et lille fald i forhold til sidste år, hvor Frederikssunds erhvervsliv høstede 14 af slagsen, men især i et pandemi-år glæder det direktør i Frederikssund Erhverv, Peter Bo Andersen, at de lokale virksomheder oplever vækst.

"Det er yderst tilfredsstillende, at vi har 10 gazellevirksomheder i Frederikssund i år. Coronakrisen har ramt dele af erhvervslivet hårdt og lagt en dæmper på væksten på landsplan. Årets gazelle-uddeling er for mig et vidnesbyrd om, at vi har et vækstlag af virksomheder i Frederikssund, som er rigtigt interessant," siger Peter Bo Andersen.

Direktøren hæfter sig samtidig ved den brede geografiske og branchemæssige fordeling blandt vinderne.

"Alle fire hjørner af kommunen er repræsenteret. Både Slangerup, Frederikssund, Skibby og Jægerspris. Samtidig har vi alt fra high-tech-virksomheder til noget så jordnært som en bedemand," siger Peter Bo Andersen.