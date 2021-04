Dalvejen i Vinge er i en ringe forfatning, ikke mindst på grund af tung trafik i forbindelse med byggerier af boliger og ny S-togsstation. Her ses strækningen mod vest fra T-krydset ved Gl. Slangerupvej, der ifølge et skitseprojekt skal ændres til en 2 minus 1 vej. Foto: Maj-Britt Holm

Se hvad der skal ske med sølle vej i Vinge

Dalvejen, der er adgangsvej til eksisterende og kommende boligområder nord for jernbanen i Vinge, er i en sørgelig forfatning. Det skyldes ikke mindst, at der har kørt en del tung trafik på vejen i forbindelse med byggeri af Deltakvarteret og den nye S-togsstation.

Frederikssund Kommune har sat op imod 14 millioner kroner af til at renovere Dalvejen i Vinge som en del af helhedsplanen for den nye by.

