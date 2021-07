Se billedserie Folk mødte talstærkt op til storskærmsarrangementet på Frederikssund Havn, da Danmark mødte England i EM-semifinalen onsdag aften. Foto: Maj-Britt Holm

Se flere billeder fra fodboldens folkefest

Frederikssund - 08. juli 2021 kl. 20:23 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Der kom én, der kom fem, som blev til 200 - og det udviklede sig til, at over 1000 mennesker mødte op for at være med til folkefesten foran den mobile scene med storskærm på Frederikssund Havn onsdag aften, hvor EM-semifinalen mellem Danmark og England i fodbold fik fuld udblæsning.

Martin »Kørelærer« Jacobsen og Chelle og Andreas Simonsen fra Café Ærligt kunne sammen med en håndfuld hjælpere puste ud og sove længe torsdag oven på en større kraftanstrengelse med at stable en fodboldfest for hele byen på benene i løbet af ganske få dage.

- Det kunne ikke være gået bedre - jo, selvfølgelig hvis vi lige havde vundet kampen, siger Martin »Kørelærer« Jacobsen fra ABC Trafik.

Chelle Simonsen er enig: - Jeg synes, det gik virkelig godt. Det var så hyggeligt, og det kan inspirere til en anden gang. Det behøver jo ikke at være fodbold, men kan også være bare at fejre byen med en fest, som man også gør andre steder, siger Chelle Simonsen, der sammen med gemalen nåede at sælge omkring 250 burgere fra parrets lejede vogn.

Martin »Kørelærer« Jacobsen var meget nervøs for, at noget skulle gå galt. For eksempel hvis strømmen gik, så kampen ikke kunne streames, eller hvis politiet dukkede op og var utilfreds med opdelingen af folk efter coronareglerne. Men fra kampen blev fløjtet i gang, slappede han af og nød det.

- Det ville være så ærgerligt, hvis vi skuffede nogen. Men det gik over al forventning. Alle var glade, og dem, der har skrevet efterfølgende, har været meget positive, fortæller kørelæreren.

Nattetimer til oprydning

Da kampen sluttede sent med den nedslående sejr 2-1 til England, og folk gik og kørte hjem, stod Martin Jacobsen tilbage med oprydningen og en enkelt kost sammen med Chelle og Andreas Simonsen, Chelles far, to pantsamlere og en hjælper fra Toldboden på havnepladsen, hvor det flød med plastikkrus, papir og lidt glasskår.

- Vi spurgte i et opslag på Facebook, om nogle havde en ekstra skovl og en kost, vi måtte låne og hente. Der kom en mand med en skovl, og han hjalp til sammen med en anden, som ikke havde været med om aftenen. Jeg tror, vi var færdige klokken 03.30, fortæller han, der mener, at en anden gang må der gerne være flere til at dele ansvaret for, at tingene klapper.

Der kom 55.-60.000 kroner i kassen fra sponsorer i det lokale erhvervsliv, og heraf skal der bruges 33.000 kroner til leje af storskærmen på 6 gange 3,5 meter, samt til leje af en generator, fordi der ikke er strøm nok på havnen, og en maskine med kost til at feje efter.