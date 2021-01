Se billederne: Vivi var klar til første stik i skulderen

Se billedserie Vivi Vestermann, 76 år, var den første beboer på Omsorgscentret Tolleruphøj til at få Covid-19 vaccinen. Foto: Birgitte Masson

Torsdag var en festdag på Omsorgscentret Tolleruphøj, hvor 34 ældre beboere sad klar til at blive vaccineret mod Covid-19. Det blev fejret med flag, portvin og chokolade

Frederikssund - 07. januar 2021 kl. 19:00 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Overalt i verden bliver der for fuld styrke vaccineret mod Covid-19. De første vacciner blev i Danmark givet kort efter jul på ældrecentre i Slagelse, Ishøj og Odense. Men torsdag var turen kommet til beboerne på Omsorgscentret Tolleruphøj i Frederikssund.

Helt nøjagtigt ville 34 ældre beboere have fået det berømte stik, før dagen var omme. For dem betyder det lys for enden af tunnelen efter ni hårde måneder med frygt og afsavn.

"Vi har det nærmest, som om det er juleaften med sommerfugle i maven. Der er en stemning af glæde og spænding," fortæller leder Marianne Broby Andersen forud for aftenens ryk-ind af sundhedspersonale og ikke mindst ankomsten af den berømte Covid-19 vaccine.

Vivi Vestermann, 76 år, var udvalgt til at blive den første, der skulle have vaccinen på Tolleruphøj, og det var noget, hun havde set frem til:

"Det har været kaotisk. Alt det her Corona. Men vi har da gudskelov været forskånet. Men det har formindsket antallet af besøg. Jeg har savnet at kunne få besøg af min familie. Kun en person har haft adgang til at komme op i min lejlighed. Jeg håber, at det lysner lidt nu," fortæller Vivi Vestermann, som ikke har været bange for at blive smittet:

"Personalet har været meget påpasselige, så der ikke er kommet andre end min familie. Men det bliver bedre nu," siger Vivi Vestermann.

Ifølge Marianne Broby Andersen har ingen af Tolleruphøjs beboere sagt nej tak til at lade sig vaccinere.

"Måske vil der i sidste øjeblik være et par stykker, som ikke kan huske, at de har sagt ja. Der er også enkelte, som ikke er så glade for at blive stukket, men som udgangspunkt ønsker alle at få vaccinen," siger Marianne Broby Andersen.

Hun fortæller, at proceduren er, at beboerne bliver anvist en plads i Tolleruphøjs café eller tv-stue med to meter mellem hver stol. Efter vaccinationen skal beboerne sidde i tyve minutter og vente under opsyn af sygeplejesker og hjælpere.

"I ventetiden bliver der serveret portvin, chokolade og sodavand," siger Marianne Broby Andersen.

Planlagt ned til mindste detalje Når de ældre er blevet vaccineret, er det personalets tur. De vil ankomme i to hold til Tolleruphøj, henholdsvis klokken 18 og 19.

Ifølge Marianne Broby Andersen er alt vedrørende Covid-19 vaccinationen planlagt ned til mindste detalje, med andre ord er intet overladt til tilfældighederne.

"Vaccinen kommer med en varebus, hvor vi har gjort klar til, at der kan føres kabel og strømstik. Vaccinen skal bæres forsigtigt ind til mit kontor, hvor der er sørget for et hæve-sænkebord og et godt lys. Her vil en farmakonom blande vaccinen, som bagefter skal ligge lidt, for derefter at blive båret ind til de læger, der skal forestå vaccinationerne. Vaccinen må ikke køres på et rullebord, fordi den ikke må rystes, hvis bordet skal over en dørkarm," fortæller Marianne Broby Andersen detaljeret.

Det var på Tolleruphøj, et Covid-19 afsnit blev oprettet tilbage i marts sidste år. Her blev de meget syge Coronapatienter i Frederikssund Kommune samlet. Men ifølge Marianne Broby Andersen var ingen af Tolleruphøjs beboere ramt af sygdommen.

"Vi har haft aflåste døre ind til Coronaafsnittet. Lige før jul havde vi to medarbejdere som var smittet, men heldigvis ingen beboere."

Ifølge Marianne Broby Andersen skal der efter planen gå tre uger, før anden omgang af vaccinen kan gives til de ældre og personalet på Tolleruphøj.