Se billedserie Dansesalen i Frederikssund-Hallen blev torsdag eftermiddag brugt til Covid-19 vaccination af +65-årige, der får praktisk hjælp og pleje af kommunen. Her er det praktiserende læge Annette Larsen fra »Lægerne Langes Torv« i Frederikssund, som vaccinerer Jytte Frederiksen, mens sygeplejerske Carina Lange (t.v.) fra samme lægepraksis hjælper til. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Se billederne: Tom sportshal blev til fyldt vaccinationssted

Frederikssund - 18. februar 2021 kl. 20:21 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Minibusser kørte i pendulfart, og det trak op til trafikkaos foran Frederikssund Hallen, der torsdag eftermiddag var omdannet til pop op vaccinationscenter i knap fem timer.

Ude på trappen blev hver enkelt taget imod af en hjælper med smil bag mundbind og visir. Så blev han eller hun ledt til indtjekning i forhallen med gule skilte »Stop smitten - husk spritten«, inden turen gik videre til fods eller i en tilbudt kørestol til dansesalen, hvor praktiserende læger stod klar til at give det første stik med Pfizer BioNtech vaccine i overarmen.

Nogle kom med en voksen søn eller datter, og de blev budt på kaffe i håndboldhallen, mens de ventede på mor eller far, og i badmintonhallen sad personale fra Region Hovedstaden, der blandede saltvand i de små vaccineflasker og trak vaccineblandinger op i sprøjter.

Trygt at vaccinere lokalt Frederikssund Kommune er en af de 20 kommuner i Region Hovedstaden, der har fået mulighed for at vaccinere de +65-årige, som modtager praktisk og personlig hjælp fra hjemmeplejen, ved et særarrangement hjemme i kommunen i stedet for at køre dem til et vaccinationscenter længere væk. Kommunen har pligt til at sørge for at transportere de borgere.

- Vi er glade for, vi ikke skulle helt til Hillerød med borgerne for at få dem vaccineret. Jeg tror, det er mere trygt, at de ikke skal så langt, men bare kommer herned, fortæller chefkonsulent Hanne Larsen fra Frederikssund Kommunes ældreområde, der tilføjer, at de ældre er blevet ringet op og har fået tilbuddet om vaccination.

- Jeg tror, vi har 130, der skal vaccineres i dag. Der er kommet lidt ekstra til. Men det gør ikke noget, for vi har vacciner nok til det. Nogle har takket nej i første omgang, og så har de alligevel valgt at komme, og nogle har vi ikke fundet frem til. Det er første gang, vi prøver det her, forklarer hun, som tilføjer, at enkelte føler sig for syge eller sløje til at blive vaccineret, så de har meldt afbud.

Trafikken gav lidt bøvl Mere end 40 medarbejdere fra ældreplejen og frivillige fra beredskabet, Ældre Sagen og sportshallens personale gav en hånd med for at få det til at klappe. Det er en stor logistisk opgave at samle så mange ældre, ofte besværede, når de skal have ind og have overtøjet af, gelejdes den rigtige vej rundt, ind og stikkes, vente i et kvarters tid bagefter, og så ud og hjem.

- Vores største problem er nok det trafikale. Der er fyldt med biler foran hallen, og chaufførerne er måske lidt utålmodige. Men det går, påpeger chefkonsulenten.

Aase Kyllesbech fra Slangerup var dagens første, der blev vaccineret, og det gik da fint, bedyrede hun i venteområdet, hvor de nyvaccinerede sad i et kvarters tid.

- Jeg har nu prøvet det, der var bedre, lød det tørt.

Historisk begivenhed Praktiserende læge fra Skibby, Torkil Svendsen, glædede sig over at være med til vaccinationsdagen, hvor han havde hørt, der var 170 doser til rådighed.

- Det er en dejligt oplevelse at vaccinere under en epidemi. Det er lidt historisk - noget man kan fortælle sine børnebørn en dag, påpegede han, der også har meldt sig til at vaccinere på bosteder, der dog ikke er dato for endnu.

Alle mødes igen om lidt over tre uger, hvor det er tid til andet stik i armen for den pågældende gruppe. Sundhedsstyrelsen vil nu også indkalde de 85+ årige i Gruppe 3 til vaccination. Ifølge Hanne Larsen overvejes det lige nu, om det også kan foregå ved lokale pop up vaccinationscentre.

- Men vi har ikke fået noget endeligt at vide endnu, bedyrer hun.