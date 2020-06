Se billederne: Studenterfesten er igang

Så er studenterfesten i gang. Frederikssund Gymnasium har sendt de første to klasser ud på køretur i omegnen, de næste to klasser er ved at være færdig med translokationen i gymnasiets atriumgård, og om lidt følger de to HF-klasser, skriver Frederiksborg Amts Avis.