Se billederne: Stor gensynsglæde på efterskolen

Med en negativ coronatest på mobilen kunne eleverne på Baunehøj Efterskole vende tilbage efter tre måneder væk fra hinanden.

Frederikssund - 16. marts 2021 kl. 13:24 Af Birgitte Masson

Gensynsglæden var ikke til at tage fejl af, da eleverne på Baunehøj Efterskole mandag eftermiddag vendte tilbage efter tre måneders hjemsendelse.

For bedst som opholdet på efterskolen i det nordlige Hornsherred havde givet eleverne masser af nye bekendskaber, store oplevelser og ikke mindst følelsen af at stå på egne ben, satte coronapandemien en kæp i hjulet for det eventyr. Siden nytår har al undervisning og socialt samvær foregået på Zoom, det vil sige bag computerskærmen.

"Jeg har glædet mig helt vildt, allermest til bare at få lov til at være sammen med de her mennesker igen," siger Kristoffer fra Hillerød.

Huslæreren tog imod Sammen med sine 11 bofæller i husgruppen Vesterled skulle Kristoffer møde klokken 15 ved Skoven Kirke, og, når alle 12 drenge var ankommet, gå i samlet flot ned gennem sommerhuskvarteret til efterskolen.

Deres huslærer Lasse Bjelke var der også, til at tage varmt imod. Han skulle samtidig sørge for, at adgangsbilletten, en negativ coronatest på mobilen, var gyldig.

"Vi skal tjekkes igen allerede i eftermiddag, og ellers bliver det fast mandag og torsdag på efterskolen," siger Lasse og fortsætter med alvorlig stemme:

"De restriktioner, der var før jul, er der stadig. Det vil sige, vi skal holde to meters afstand. Det gælder om at mindske den tid, hvor man står tæt. Vi må virkelig prøve at holde restriktionerne. Det er formentlig sidste chance vi får, med andre ord så er der et skud i bøssen. Vi kan sagtens være sammen og have nogle fede måneder, men I behøver ikke ligge i nogle store bunker. Vi vil ikke være sure coronapolitimænd, men glade efterskolelærere."

Drengene står og lytter. Det er tydeligvis svært at være alvorlige nu, hvor euforien over at se hinanden igen, ikke har lagt sig. Et par fædre er endnu ikke kørt ned på skolen med bagagen, som er alt fra soundbox, guitar til kufferter og blå Ikea poser. Steen fra Brønshøj er en af dem:

"Han har glædet sig meget," siger han med henvisning til sønnen, Johan.

"Men til tider har det da været svært at holde humøret oppe derhjemme. Vi synes, det har været lidt ulogisk fra myndighedernes side. Vi kan jo se, hvad man får ud af at sende eleverne hjem. Man får 150 børn, som tonser rundt i Netto og ud og hjem til hinanden. Det har ikke været nogen fordel, og Johan har syntes, det har været ubekriveligt kedeligt."