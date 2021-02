Se billedserie Spejderne Lucas Pedersen, 15 (forrest), Esther Nielsen, 15 (midt) og Alexander Daunsgaard, 15 (bagerst) nød endelig at være sammen efter flere måneder uden fritidsaktiviteter. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Se billederne: Spejdere sang fællessang hver for sig

Frederikssund - 27. februar 2021 kl. 07:57 Kontakt redaktionen

Fordelt over ni bål var godt 50 spejdere fredag aften "samlet" for at synge fællessang - hver for sig.

Af Ea Lykke Schausen

Slangerup Bålene gnistrer og giver lys i mørket fredag aften lidt over 20 på den store græsplæne hvor Erik Ejegod Spejderne holder til i Slangerup. Fordelt rundt om de ni bål i grupper af fem sidder godt 40 spejdere og 10 ledere fra Erik Ejegod Spejderne. De er samlet for at deltage i DR1-programmet "Fællessang - hver for sig", hvor danskere fra hele landet opfordres til at synge med på de kendte fællessange - hver for sig.

"Vi har ikke været samlet siden november på grund af restriktionerne. Så det er noget helt særligt, at vi nu kan ses i dag. Man bliver helt glad," sagde leder for minierne, Gitte Ångstrøm om begivenheden.

Bedre sammen end alene

Rundt om de mange bål sad spejdere i alle aldersgrupper, fra de helt små fra seks år og opefter til de ældste spejdere på den anden side af 17 år. Til fælles havde alle ønsket om en hyggelig aften i fællesskabets tegn. Noget, flere i den grad har haft savnet.

"Det er så skønt at være samlet igen og kunne se sine venner," lød det begejstret fra 15-årige Esther Nielsen.

"Det bliver lidt kedeligt i længden at lave spejderting som at snitte træfigurer og sådan derhjemme. Så det er virkelig dejligt at se folk igen. Og selvom jeg ikke synger særlig godt, så gør jeg det gerne for hyggens skyld," istemte 15-årige Alexander Daunsgaard.

Hyggeligt med bål

Også de yngrer fremmødte sangstjerner syntes, det var en helt særlig aften. Dels var det første gang i flere måneder, de så hinanden. Og dels betød det, at de kom på TV.

"Det er så hyggeligt med bål under fuldmånen sammen med sine venner," lød det blandt andet fra otte-årige Oscar, hvortil vennen, Kacper på ni år tilføjede:

"Ja, og så er vi på TV, så mor og far kan se os synge, selvom de ikke er her!"