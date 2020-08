Se billederne: Snigpremiere på ny svømmehal

I svømmehallen var der en pæn kø op af trappen for, når stoplyset skiftede til grønt, at få lov til at kure for fulde gardiner ned gennem svingene på den 50 meter lange vandrutsjebane, som har sin egen slutdestination i et smalt kar, så brugerne ikke kommer flyvende på farlig vis lige ud i hovedet på svømmere.