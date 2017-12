Se billederne: Skole fik dansescene og parkourbane

Se billedserie Onsdag fik eleverne på Jægerspris Skole indviet deres to nye udeområder, der består af en dansescene til de mindre elever og en parkourbane til de større elever på mellemtrinnet og i udskolingen. Foto: Tanja Straagaard Jensen

20. december 2017
Af Tanja Straagaard Jensen

Så blev det eleverne på Jægerspris Skoles tur til at få nye udendørsfaciliteter. Tirsdag fik de nemlig indviet to nye legeområder, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Hos indskolingen i nummer 90 har eleverne fået en ny dansescene med spejlvægge, og hos mellemtrinnet samt udskolingen i nummer 100 kan eleverne nu hoppe rundt på en ny parkourbane, spille basket eller skate på nye ramper.

Pengene har skolen fået af byrådets uddannelsesvalg, der har bevilliget i alt 800.000 kroner til de to nye udendørsområder.

- Udeområderne skal både være med til at give mere bevægelse og mere plads til leg, men også bruges til læring. Og så er det også vigtigt, at det er noget, der kan bruges af lokalmiljøet uden for skoletiden, fortalte skoleleder Nina Gregers Faxe ved indvielsen.

Hele skolen deltog ved de to indvielser, da elever fra 4. klasse først optrådte med et par julesange, hvorefter borgmester John Schmidt Andersen (V) klippede de to røde snore.

Derefter var der fri leg, og især på dansescenen løb de små elever straks op for at prøve de nye faciliteter af, men også på parkourbanen, der har været i brug i en måned, gik de ældre elever i krig med at lege.

- Det er så fedt. Helt fantastisk, råbte Sille fra 7.a, mens hun klatrede rundt på den nye bane sammen med skolekammeraterne Rudy, Malthe, Juliane, Julie og Ronja.

