Se billederne: Skateskole slutter af med et brag

Se billedserie Der har været stor opbakning til L.O.W Academys skateskole, der har brugt skateparkerne i Slangerup, Jægerspris og Frederikssund. Foto: Nikolai Rosler Jørgensen

Frederikssund - 09. juli 2021 kl. 05:25 Af Nikolai Rosler Jørgensen Kontakt redaktionen

Der er blevet lavet en hel del Kickflips, Ollies og Tailwhips på skaterbanerne rundt om i Frederikssund Kommune i denne uge.

For tredje år i træk har L.O.W. »Life on wheels« Academy nemlig holdt en ugelang sommer skateskole for børn og unge.

Og der har været massiv opbakning, fortæller Jacob Juul, der er medstifter og sportsdirektør i L.O.W. Academy.

- Det har været helt vildt. De første to dage, da vi var i Slagerup og Jægerspris, var der næsten ikke plads til alle dem, der kom, siger han.

Skateskolen startede ugen på banerne i Slagerup og Jægerspris, mens de sidste tre dage foregår i Frederikssund Skatepark.

Og det hele slutter af med et afslutningsevent med både opvisninger, konkurrencer og præmier.

- Vi deler deltagerne op i nogle hold, og så kan de få lov at lave det, vi kalder et »run«, altså et rigtigt professionelt gennemløb, hvor de én ad gangen skal vise, hvad de kan. Så er der selvfølgelig præmier, fortæller Jacob Juul.

Det kræver ingen tilmelding at deltage i fredagens begivenhed, du dukker bare op på dit skateboard, løbehjul eller dine rulleskøjter og er med.

Videregive passionen Udover at være medstifter af L.O.W Academy, så kan Jacob Juul prale af en fortid som én af landets, måske endda europas bedste rulleskøjte-skatere.

For ham handler skateskolen om at videregive passionen om både at skate, men også at undervise.

- Udover at lære nye teknikker og tricks, så prøver vi også at vise de unge, at der findes flere leveveje indenfor skating udover at blive professionel. Det handler om at give passionen videre til den næste generation, siger han.

Derfor er sommerskolen for alle børn og unge, uanset niveau, fortæller Jacob Juul

- Der har været alt fra øvede til nogle der aldrig havde prøvet at skate før. Der har eksmpelvis været en pige, der kom i starten af ugen og havde aldrig stået i en park, til nu at kunne hoppe op på de forskellige boxes, fortæller han.

Verdens bedste Èn af dem, der har suget passionen til sig er 9-årige Pelle Brandt Søgart.

Han har deltaget alle dage på skateskolen og ser især frem til fredagens konkurrence, hvor både familie og venner kommer og kigger.

- Det har været vildt fedt at få tips af instruktørerne, men jeg tror ikke jeg vinder på fredag, måske en anden eller tredje plads, siger han.

Selvom Pelle Brandt Søgart kun har stået på løbehjul i 10 måneder, så fejler de langtsigtede ambitioner bestemt ingenting.

- Jeg vil gerne prøve at blive professionel, måske endda blive verdens bedste på løbehjul, siger han.

Fredagens afslutningsevent afholdes mellem klokken 12-17 på Frederikssund Skatepark. Det er gratis at deltage.