Se billederne: Sådan kan attraktiv grund ende med at se ud efter påsat brand

Boliger, strandcafe og erhverv er alt sammen tænkt med i byggefirmaets ideboard for Bi-Lidt grundens fremtid. Grunden har stået tom, siden kroen brændte ned til grunden for 15 år siden

Frederikssund - 30. april 2021 kl. 07:05 Af Ea Lykke Schausen

Gennem de senere år har der været foreslået både elipsebyggeri på 15 etager, højhuse og etageejendomme med tagterrasse for Strandvej 2 i Frederikssund, hvor færgekroen Bi Lidt lå, indtil den brændte i 2006. I efteråret købte entreprenør Thomas Jørgensen grunden, og han forestiller sig, at der på grunden skal bygges udlejnings-rækkehuse såvel som erhverv, fortæller han.

"Grunden er jo placeret som en form for port til Frederikssund, og som det ser ud nu, ser det ret forsømt ud, synes jeg. Og så er der blevet snakket om at bygge, jeg ved ikke hvad på den grund, men jeg vil gerne opføre noget, der passer naturligt ind i bybilledet og ser pænt ud," fortæller entreprenøren.

Holde sig til lokalplan Thomas Jørgensen fortæller, at han netop har sendt et forslag til tillæg til lokalplanen ind til kommunen. Ideboarded, som avisen har fået aktindsigt i, viser et ideboard med to-etagers rækkehuse såvel som et-etagers café og erhvervsejendomme. Cafe og erhvervsejendomme ønsker entreprenøren at opføre på kystsiden af grunden, og han forestiller sig, at det skal bygges som små strandhuse, hvor lokale klubber, eksempelvis padelklub eller fiskerklubber kan holde til, fortæller han.

"Jeg kunne godt tænke mig at bygge noget, som folk kan drage nytte af, når de er på vej i sommerhus eller bare ude og gå en tur i lokalområdet. Jeg ved godt, at lige med det her, der udfordrer jeg lokalplanen lidt, men jeg håber virkelig, det er noget, de vil vende tommelfingeren op til," siger han og uddyber, at derudover har han i sit forslag holdt sig indenfor lokalplanens byggehøjder og andet.

Snart i gang På den store grund på Frederikssund-siden af Kronprins Frederiks Bro, der efterhånden har skiftet hænder en hel del gange, ønsker Thomas Jørgensen, foruden erhverv, at opføre fem enheder med fire to-etagers rækkehuse i hver, i dæmpede, mørke farver, der skal placeres forskudt for at give et mindre massivt udtryk. Han vil desuden etablere flere parkeringspladser, så der i alt er 45 pladser, hvilket vil give plads til både beboere og gæster ved grillen. Derudover ønskes der opført stiforbindelse til henholdsvis JF Willumsensvej i syd og Strandvej i vest.

"Jeg har sendt en del forskellige tegninger til, hvordan det ville kunne se ud, og jeg håber, at vi allerede i maj efter mødet med kommunen vil have en retning på det," siger Thomas Jørgensen og fortsætter: "Tegningsmaterialet er færdigt, så lige så snart der er grønt lys, så er jeg klar til at gå i gang. Og så vil det tage cirka halvandet år at bygge. Og det er mit inderlige håb, at det kan ske indenfor nærmeste fremtid."