Se billedserie Bovieran Frederikssund byder på et eksotisk seniorliv under palmer. Foto: Maj-Britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Så fedt er der i palmehaven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Så fedt er der i palmehaven

Frederikssund - 01. maj 2020 kl. 22:15 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Palmer, tropiske blomster, områder med kurvemøbler, en rødmalet træbro over lidt vand med guldfisk. Sådan ser der ud hos andelsforeningen Bovieran Frederikssund, som fredag overtog et spritnyt murstenshus i tre etager med 55 lejligheder og kæmpe drivhus, hvor der aldrig bliver under 10 grader.

Det er Jydsk Planteservice og Anlægsgartner Gottlieb fra Skibby, der har stået for tilplantningen.

For halvandet år siden lå flere af de nye beboere i kø i november måned i over et døgn for at få fingre i de mest attraktive af boligerne, der vender mod syd.

Nu er tiden endelig kommet, og efter overtagelsesfesten fredag formiddag med fællessang, taler og champagne, begyndte de første flyttebiler at rulle ind på parkeringspladsen fra klokken 13.

Det er Sjælsø Management, der har hentet det succesfulde svenske koncept Bovieran til Danmark. Navnet kommer af at bo ved rivieraen, for det er fuldstændig det, det handler om: Et seniorliv for de 55+ årige i et mildt klima under palmer, uden at være nødt til at forlade de danske velfærdsgode, familie og venner.

Frederikssund er det første sted i landet, et Bovieran-byggeri står færdigt, og til november forventer selskabet at overdrage et tilsvarende byggeri til beboerne i Nærheden i Hedehusene.

Der er desuden projekter undervejs i Frederiksværk, Helsingør, Ishøj og Solrød.

- Interessen for Bovieran-konceptet lever fuldt op til vores forventninger, og faktisk er der allerede 45 på venteliste til andelslejlighederne i Frederikssund, og når der er 55 af dem, er det jo ret flot, siger Flemming Jensen, administrerende direktør hos Sjælsø Management, som tilføjer, at selskabet regner med at opføre fire Bovieran-projekter om året, men at der i princippet ikke er noget loft over, hvor mange de kan bygge i Danmark i de kommende år.

- Der er 80.000 seniorer i Danmark, der gerne vil bo på denne måde, fastslår han.

Sjælsø Management har også bygget 18 rækkehuse på Frikvarteret i Oppe Sundby umiddelbart syd for Bovieran Frederikssund, og her er foreløbig 10 solgt, og selskabet har et areal mod vest, hvor der kan bygges yderligere 28 rækkehuse.