Se billederne: Så blev det nye bibliotek taget i brug

Tirsdag formiddag skete det, som mange borgere i Jægerspris har ventet på. Byens nye bibliotek, som samler folke- og skolebibliotek samt lokalhistorisk arkiv under ét og samme tag, blev indviet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det skete med taler af bibliotekschef Kirstine Lundsgaard, borgmester John Schmidt Andersen (V), formand for kommunens Fritids- og kulturudvalg, Jesper Wittenburg (S) og formand for Uddannelsesudvalget, Morten Skovgaard (V) samt under stor bevågenhed fra en række af byens borgere - unge som ældre.