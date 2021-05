Se billederne: Pulsen op på Den Røde Løber

Se billedserie Med hjælp fra 2B fra Jægerspris Skole indviede borgmester John Schmidt Andersen (V) fredag det nye aktivitetsbånd, der skal forbinde Jægerspris Skole og og Skolen ved Kæret afd. Kølholm på Møllevej i Jægerspris. Foto: Ea Lykke Schausen

Glæden var stor, da 2B endelig fik lov til at boltre sig på det nye aktivitetsbånd, de har døbt "Den Røde Løber" i Jægerspris

Frederikssund - 29. maj 2021

Med hovedet nedad og benene snoet godt fast om stængerne på stativet, svinger 9-årige Naia sig grinende rundt i et af de mange stativer, der hører til det netop indviede aktivitetsbånd, der forbinder Jægerspris Skole og Skolen ved Kæret, afdeling Kølholm på Møllevej i Jægerspris.

"Det er ikke farligt. Ikke for mig, for jeg er faktisk kvart kat, så jeg ville kunne falde ni gange, før det gør noget," proklamerer hun, inden hun elegant svinger sig op i en siddende stilling, hvorfra hun kan skue ud over den 160 meter lange bane.

Her er der både mulighed for at spille padeltennis på de allerede ibrugtagne baner, spille floorball eller øve parkour - eller selvfølgelig løbe en sprint på den lange, røde bane, som børnene fra Jægerspris Skole hurtigt omdøbte fra "aktivitetsbånd" til "Den Røde Løber".

En stor dag Det var en næsten lige så begejstret borgmester, der kort forinden fik hjælp af det meste af 2B fra Jægerspris Skole, da han under den bagende sol klippede snoren for at indvie Den Røde Løber.

"Hvis I nu stiller jer på begge sider af mig og holder godt fat i snoren, så er det meget nemmere for mig at klippe den," lød det fra borgmester John Schmidt Andersen (V), hvorved de mange spændte børn tog godt fast og spændte den røde snor helt ud, førend den gyldne saks klippede snoren - og dermed officielt gjorde det muligt for de legeglade sjæle at boltre sig på stativerne eller med et spil floorball.

"Det her er en stor dag. Især for børn og barnlige sjæle," konkluderede John Schmidt Andersen i sin tale.

"Stort tillykke!"

Sjovere end bøger Flere af børnene fra 2B gav udtryk for, at dagen i dag har været længe ventet. Især turene til og fra biblioteket, hvor børnene siden første spadestik i oktober 2020 har kunne følge med i projektets udvikling, har været hårde for de spændte børn.

"Vi er gået forbi mange gange. Og børnene har været meget nysgerrige. Og de har bestemt ikke været tilfredse med, de ikke har kunne få lov at lege her før," konstaterede klassens lærer Susanne.

"Hver gang, når vi skulle på biblioteket, er vi gået forbi og har ikke fået lov til at lege her," lød det fra otte-årige Emma fra 2B, da hun og veninden Asinta på 9 år endelig kunne få lov at svinge sig i stativerne.

"Nu kan vi endelig lege her, og det er bare virkelig sjovt. Man er slet ikke bange for at falde ned fra stativerne - det føles mere som en sjov rutsjebanetur," blev de to veninder hurtigt enige om, inden de sammen løb videre til det næste stativ.