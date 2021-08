Se billederne: Oaks' nye hjemmebane indviet med fest

"Frederikssund Oaks er opkaldt efter De Tre Ege i Jægerspris. Egetræet er det, der symboliserer os og hvad vi står for i Oaks. Stærke rødder og en stor flot krone. Jeg er rigtig glad for, at vi i dag kan plante et egetræ her, som et symbol på hvad vi kommer fra, og hvor vi har vores ophav. Dette smukke unge egetræ bliver senere på året podet med en stikling fra Kongeegen, og på den måde er det med til at bringe Oaks videre på vores lange rejse. Kæmpe tak til Fritids- og Kulturudvalget, som har hjulpet os med at få det her flotte kunststofbane på plads, vi har ventet på den længe, men det har været værd at vente på," sagde Julie Grelck, formand for Frederikssund Oaks.