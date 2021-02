Se billedserie Foto: RR Bolig

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Nye boliger skyder snart op i midtbyen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Nye boliger skyder snart op i midtbyen

Nu tages det første spadestik til 52 lejeboliger i Frederikssund midtby. Bag projektet står RR Bolig

Frederikssund - 05. februar 2021 kl. 15:15 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Flere steder rundt om i Frederikssund er der i disse år store boligprojekter under opførelse. Nu er der endnu et på vej, for RR Bolig er kommet et stort skridt nærmere opførelsen af Fjordbredden på Lærkevej i Frederikssund midtby. Projektet består af 52 2- og 4-værelses lejeboliger på 60-98 m2.

"Vi har i denne uge påbegyndt byggeriet på Lærkevej 1 i Frederikssund. Vi forventer at lave et officielt første spadestik på ejendommen i slutningen af næste uge. Vi har knoklet med projektet i et par år. Derfor er det fantastisk, at vi nu er lykkedes med at kunne realisere det," fortæller direktør i RR Bolig Joakim Rasmussen og uddyber:

"Projektet har ligget på skrivebordet i et par år, for den gamle lokalplan for området tillod ikke, at vi byggede i den højde, vi ønskede, ligesom der var et krav om, at man skulle have erhverv i stueplan. Men med den nye lokalplan, kommer højde og areal til at passe til omgivelserne," siger Joakim Rasmussen. Hvad angår erhvervsdelen henviser han til, at der allerede er flere ejendomme med tomme butikslokaler andre steder i midtbyen.

Suveræn beliggenhed De mange andre boligprojekter, der i disse år skyder op rundt om i Frederikssund, er ikke noget, som har fået Joakim Rasmussen til at trykke på pauseknappen. Med andre ord er han ikke bekymret for, om der vil være lejere til Fjordbredden:

"Det er selvfølgelig noget, vi er opmærksomme på. Men indtil videre er markedet ikke mættet. Og vi oplever, at får vi en ledig lejebolig, så er den ofte udlejet efter bare 20 minutter."

Fjordbredden kommer til at bestå af to ejendomme. Et punkthus i seks etager, hvoraf øverste etage har fjordudsigt, samt en fire-etagers ejendom, der, ifølge Joakim Rasmussen, vil falde godt ind med de øvrige bygninger ved rundkørslen i Nygade.

"Jeg er glad for, at vi er kommet i mål med endnu en ejendom der buer, som dermed vil passe ind i den øvrige bebyggelse for området. Med Lærkevej har vi fået en suveræn beliggenhed. Vi har valgt, at bruge lidt ekstra på at gøre det attraktivt med beplantning og materialevalg. Det er ud fra vores altoverskyggende politik om, at det skal være rart at komme hjem til ens bolig. Og så skal boligen være et sted, som man er stolt over at vise frem for sine gæster," siger Joakim Rasmussen.

Fjordbredden vil være indflytningsklar medio 2022. Alle boliger har altan og elevator. Man kan læse mere om lejlighederne rrbolig.dk